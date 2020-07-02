Депутат від "Голосу" не виключає, що Рада підтримає відставку Смолія

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк назвав чотири можливі сценарії розвитку подій у зв’язку із заявою про відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

Про це Железняк написав у Facebook.

"Ми маємо мінімум чотири сценарії розвитку події:1) Президент як би поцікавиться, що там з політичним тиском і не прийме відставку. А навпаки, розбереться з тим політичним тиском. 2) Мій Комітет не схвалить відставку. Ну і спитає про політичний тиск. 3) В Раді знайдеться мінімум 198 притомних людей, які перед тим, як голосувати за відставку, спитають про політичний тиск. І не проголосують. 4) Президенту, Комітету і 226+ депутатам пофіг на політичний тиск і вони у турборежимі звільнять Смолія. Що вже втрачати, криза так криза. Отже, маємо три сценарії з виходом із ситуації і один з черговим стрибком на граблі. Давайте відверто, хто ще тут вірить вони не оберуть останній сценарій?", - написав депутат.

Железняк також зазначив, що згідно із законом про НБУ, заява голови Нацбанку потрапляє до Ради лише після схвалення Президентом, в тому числі після розгляду аргументації причин звільнення, а аргументація – політичний тиск.

"Згідно з законом "Про Регламент ВРУ" заява може бути проголосована, якщо її схвалить профільний Комітет з фінансів (де я теж працюю). Або не схвалить, через аргументацію. А аргументація, така як є, політичний тиск", - зауважив Железняк.

Далі згідно з Конституцією, Рада повинна знайти мінімум 226 голосів і проголосувати за звільнення голови НБУ, так само вислухавши аргументи.

Як повідомлялося, голова Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив, що йде у відставку через "систематичний політичний тиск".

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, запевнивши, що "нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

Фото: НБУ