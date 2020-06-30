Четверо депутатів увійшли до складу групи "Партія "За майбутнє"

Народні депутати Сергій Рудик, Ігор Молоток, Сергій Лабазюк і Антон Поляков увійшли до складу депутатської групи "Партія "За майбутнє".

Про це оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час ранкового засідання парламенту у вівторок, 30 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно з поданою заявою та відповідно до частини 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради України, повідомляю про входження народного депутата України Рудика Сергія Ярославовича, Молотка Ігоря Федеровича, Лабазюка Сергія Петровича і Полякова Антона Едуардовича до складу депутатської групи "Партія "За майбутнє", - сказав Разумков.

Троє народних депутатів раніше не входили до складу жодної парламентської фракції чи групи, а Полякова восени 2019 року виключили зі складу фракції "Слуга народу".

Фото: ВР