Новообраний депутат від "Батьківщини" склав присягу у Раді

Сергій Євтушок склав присягу народного депутата на засіданні Верховної Ради у вівторок, 30 червня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"25 червня 2020 року Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Євтушка Сергія Миколайовича, включеного до виборчого списку політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", - сказав Голова ВР Дмитро Разумков.

Євтушок зачитав текст присяги з трибуни парламенту.

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет та незалежність України, дбати про добробут Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - сказав Євтушок.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 25 червня визнала обраним та зареєструвала Євтушка народним депутатом.

Його було зареєстровано замість народного депутата від "Батьківщини" Ольги Бєлькової, повноваження якої Рада достроково припинила 18 червня.