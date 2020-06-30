Рада в п'ятницю заслухає Шмигаля

Верховна Рада під час Години запитань до уряду у п’ятницю, 2 липня, заслухає звіт Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це поінформував голова ВР Дмитро Разумков 30 червня під час засідання Погоджувальної ради парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо Години запитань що уряду. Всі депутатські фракції виступили з пропозицією заслухати Прем'єр-міністра. Перше питання - це ті страшні події, які ми спостерігаємо них заході нашої держави. Але також прозвучала пропозиція - це деякі кадрові питання, в питання щодо використання коштів COVID, тому що це комплексні питання", - сказав спікер.

Як повідомлялося, минулого тижня Західну Україну охопили масштабні повені. На Прикарпатті загинуло три людини внаслідок стихії, ще одна зникла безвісти.

Внаслідок негоди постраждали понад 250 населених пунктів у п’яти областях. Було підтоплено 7,5 тисяч житлових будинків, зруйновані дороги та мости. Найбільше постраждала Івано-Франківська область.

Уряд 25 червня виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней.