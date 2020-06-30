Рада готова зібратися позачергово, якщо буде потреба - Разумков

Верховна Рада буде готова за необхідності скликати позачергові сесії у проміжку між третьою і четвертою сесіями парламенту.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради у вівторок, 30 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У випадку, якщо буде якась необхідність провести позачергову сесію, я впевнений, що депутатський корпус миттєво зреагує на таку ініціативу, якщо вона надійде від депутатського корпусу. Я також хотів нагадати: 150 підписів - ми можемо скликати через три дні позачергову сесію Верховної Ради України. Так що якщо будуть питання, які будуть потребувати оперативної реакції Верховної Ради, ми будемо готові це робити", - сказав спікер.

Разумков зауважив, що у проміжку між сесіями парламентарії будуть працювати в у своїх округах або в різних регіонах.

"Оскільки в нас і режим коронавірусу, і режим карантину, я думаю, що дуже було б непогано, якби весь депутатський корпус долучився до цієї роботи – це не проміжок часу для відпочинку, це проміжок часу, який також буде використовуватися і для безпосередньої роботи народних депутатів. Викликів сьогодні також багато", - зазначив Голова ВР.

Як повідомлялося, поточна, третя, сесія Верховної Ради IX скликання триватиме до 17 липня. Наступна сесія розпочнеться на початку вересня.