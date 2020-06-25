Міжурядова українсько-угорська комісія розблокувала низку спільних проєктів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 25 червня вперше після майже 7 років перерви провели у Києві засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Відновивши сьогодні роботу комісії, ми розблоковуємо цілу низку спільних економічних і транспортних проєктів, модернізацію прикордонної та транскордонної інфраструктури, даємо новий імпульс співпраці в аграрній сфері, енергетиці, охороні навколишнього середовища», - заявив Кулеба.

Глави МЗС і урядові делегації України та Угорщини обговорили конкретні проєкти співпраці українських і угорських компаній, збільшення обсягів двосторонніх інвестицій, зміцнення позицій бізнесу на ринках обох країн.

У засіданні також взяли участь представники міністерств і відомств обох країн, відповідальних за двосторонню торгівлю, інфраструктуру та транспорт, пункти пропуску на кордоні, енергетику, цифровізацію, сільське господарство і туризм.

Особливу увагу міністри приділили питанням розбудові прикордонної інфраструктури, зокрема модернізації пункту Чоп-Загонь та побудові нового пункту Дийда-Берегдароц.

Міністри погодилися із необхідністю якнайшвидше провести засідання українсько-угорської комісії з прикордонного співробітництва.

Як поінформували в МЗС, товарообіг між Україною та Угорщиною за 2019 рік становив 2,8 млрд дол. США.

Попереднє засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва відбулося у грудні 2013 року.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто та угорська делегація стали першими з початку карантину іноземними гостями, які відвідали Київ з робочим візитом.