Соціолог: Орієнтація на ЄС в Україні - це сталий тренд

В Україні зберігається тренд орієнтації на Європейський Союз, вважає гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

"Найбільш сталий тренд – орієнтація на ЄС зросла. І нинішнє керівництво країни також орієнтоване на ЄС", - зазначив соціолог.

Натомість він зауважив, що політична дискусія його дещо розчаровує, оскільки начебто мали зменшуватися ця напруга і боротьба, тому що Україна остаточно здійснила проєвропейський вибір (на референдумі 70% проголосувало б за вступ до ЄС).

При цьому, на думку соціолога, керівництво України – в цілому проєвропейське, і постійні звинувачення, що воно є проросійським, а не проєвропейським, дещо штучні.

"Виборці Зеленського, незважаючи на значну варіацію у поглядах, переважно орієнтовані на Європу, тому він не може стати проросійським. І не ясно, які підстави так вважати, з політичного Олімпу постійно лунають заяви про європейський шлях розвитку і т.д.", - заявив Паніотто.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2020 року на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Президент Володимир Зеленський заявив, що момент виходу Великої Британії з Європейського Союзу може бути зручним часом для ухвалення ЄС рішення стосовно євроінтеграції нашої країни.

"Ми бачимо своє майбутнє в Європейському Союзі. Що має зробити Європейський Союз для України? Просто взяти Україну в Європейський Союз. Це дуже складні речі, хоча мені здається, дуже прості рішення", - сказав Зеленський.