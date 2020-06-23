Українці схильні делегувати більше влади Президенту, ніж парламенту - соціолог

Населення України схильне делегувати більше влади Президенту, ніж Верховній Раді, вважає гендиректор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу, відповідаючи на запитання, чи не обурило би громадян, якби Україна перейшла до парламентського устрою зі збереженням номінальної посади Президента, якого обирають на всенародних виборах.

"Якщо б проводилися більш ґрунтовні дослідження, де було б багато запитань, і люди краще б розуміли висновки чи результати одного чи іншого вибору, то, на мій погляд, населення наше хотіло б, щоб все ж таки була більше влада Президента, ніж парламенту. Президенти у нас завжди мали вищий статус, президенти мають, як правило, більшу довіру. Зараз взагалі велика різниця між довірою до Президента і довірою до парламенту. Довіра до парламенту скоріше падає, ніж довіра до Президента, в нас усі партії лідерські, тобто ідеологічних партій у нас, крім "Свободи" і заборонених комуністів, немає. Тобто по орієнтаціях – у нас люди хочуть бачити лідера", - зазначив Паніотто.

На думку соціолога, якщо б люди розуміли, про що йдеться, то більшість не підтримала б перехід на парламентську республіку.

Відповідаючи на запитання, чи є в Україні запит на сильну руку, Паніотто відповів: "В одному з наших досліджень було пряме запитання: що важливіше для нашої країни – демократична система чи сильний лідер? І тут в цілому по Україні 27% – це демократична країна і 53% – сильний лідер. В електоратах всіх партій більшість – за сильного лідера".

Як повідомляв Укрінформ, згідно з результатами опитування "Рік Президента Зеленського: оцінки громадян", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", рейтинг довіри серед політиків в Україні очолює Президент Володимир Зеленський, якому довіряють 57% громадян, і не довіряють – 37%. При цьому, згідно з результатами опитування, більше третини респондентів не змогли оцінити свій рівень довіри до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Загалом Разумкову довіряють 25%, не довіряють – 33%, чинному прем’єру довіряють лише 14%, а 39% - не довіряють.

Водночас, згідно з опитуванням, Зеленського на виборах Президента готові підтримати 39,3% українців, а "Слугу народу" — 34%.