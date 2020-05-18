Українці серед політиків найбільше довіряють Зеленському — "Рейтинг"

Рейтинг довіри серед політиків в Україні очолює Президент Володимир Зеленський, якому довіряють 57% громадян, і не довіряють – 37%.

Про це свідчать результати опитування "Рік Президента Зеленського: оцінки громадян", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

"Рейтинг довіри серед політиків очолює В.Зеленський, якому довіряють 57% громадян, і не довіряють – 37%", - йдеться у повідомленні.

При цьому, згідно з результатами опитування, більше третини респондентів не змогли оцінити свій рівень довіри до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Загалом Разумкову довіряють 25%, не довіряють – 33%, чинному прем’єру довіряють лише 14%, а 39% - не довіряють.

До усіх інших політиків помітно переважає недовіра, при цьому співголові депутатської фракції партії ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 25%, не довіряють – 57%; члену депутатської фракції партії "Голос" Святославу Вакарчуку – 24% і 61% відповідно; голові депутатської фракції ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко – 22% і 72%; експрезиденту, члену фракції партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку – 20% і 76%.

Згідно з опитуванням, Зеленського на виборах Президента готові підтримати 39,3% українців, а "Слугу народу" — 34%.

"Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 39,3% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором)", - йдеться у повідомленні.

При цьому, 13,9% респондентів готові підтримати співголову депутатської фракції партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка; 13,3% - експрезидента, члена фракції партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка; 8,6% - голову депутатської фракції ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко, 5,9% - голову партії "Сила і честь" Ігоря Смешка. Підтримка інших кандидатів нижче 5%. Ще близько 8% - не визначилися.

"Майже як і рік тому, якби у другий тур сьогодні вийшли В.Зеленський та П.Порошенко, то 75% серед виборців підтримали б чинного Президента, а 25% – проголосували за П.Порошенка. Подібні результати були б і у випадку виходу до другого туру Ю.Бойка та Ю.Тимошенко", - йдеться також у повідомленні.

Водночас, згідно з опитуванням, парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 34% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Опозиційна платформа – За життя" готові проголосувати 15,1% опитаних, за "Європейську солідарність" – 14,0%, "Батьківщину– 9,2%, "Силу і честь" - 4,7% та "Радикальну партію" - 4,0%. Приблизно по 3% готові підтримати партію Шарія, "Українську стратегію Гройсмана", "Свободу" і "Голос".

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%. Терміни проведення: 12-13 травня 2020 року.