Україна поки не планує відновлювати транспортне сполучення з Росією – МЗС

Україна наразі не планує відновлювати транспортне сполучення з Російською Федерацією, яке було припинене у зв’язку з пандемією коронавірусу, з огляду на високі показники захворюваності в Росії.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"Хоча урядом було прийнято рішення про поступове відкриття кордонів України, питання про відновлення сполучення з Росією – а мова іде про залізничне сполучення, оскільки авіа припинено ще з 2014 року, - поки що на порядку денному не стоїть", - сказав дипломат.

Він зазначив, що Росія наразі перебуває на піку захворюваності і є третьою країною у світі за кількістю хворих.

"Це просто небезпечно повноцінно відновлювати сполучення і ставити під загрозу епідситуацію в Україні, оскільки і нас цифри зростають", - констатував заступник міністра.

Як повідомлялося, станом на 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок COVID-19, за добу — 681 новий.

За минулу добу в Російській Федерації зафіксовано 7 717 нових інфікованих COVID-19, загальна кількість випадків зараження в Росії становить 583 879 осіб.