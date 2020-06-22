Президент пропонує змінити закони про роботу Верховного суду та органів суддівського врядування

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №3711 "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного суду та органів суддівського врядування".

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Так, законопроєкт №3711 одержаний Верховною Радою 22 червня, його передано на розгляд керівництву парламенту.

Президент визначив законопроєкт №3711 "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування" як невідкладний.

Читайте також: Зеленський пригрозив Ірану міжнародними судами

Текст проєкту закону і супровідні документи до нього поки не оприлюднені.