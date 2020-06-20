Європарламент затвердив доповідь щодо принципів розвитку Східного партнерства

Європарламент під час пленарного засідання у Брюсселі 19 червня затвердив доповідь литовського депутата Пятраса Ауштрявічуса, яка містить рекомендації Єврокомісії та Європейській Раді в контексті розвитку Східного партнерства.

«За» проголосували 507 депутатів, «проти» - 119, «утрималися» - 37, повідомляє кореспондент Укрінформу. Повний текст ухваленої доповіді оприлюднений на сайті Європарламенту.

«Відповідно до Статті 49 Угоди ЄС, будь-яка європейська держава може подавати заявку на набуття членства в ЄС, якщо вона поважає цінності щодо гідності людини, свободи, демократії, рівності, верховенства права і прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншин, як це викладено у статті 2 Угоди ЄС», - йдеться у документі.

У доповіді підкреслюється, що хоча вступ до ЄС не передбачається рамковими умовами СхП, ця програма може спростити процес поетапної інтеграції партнерів в Європейський Союз. Разом з тим як країни-партнери, так і члени ЄС мають бути добре підготовленими для ймовірного початку процесу набуття членства в ЄС. Також мають бути враховані майбутні реформи в самому ЄС, ступень наближення країн-партнерів до чинного законодавства Євросоюзу, їх відповідність критеріям членства. У цьому контексті робиться окремий наголос на тому, що повна імплементація вже існуючих угод між ЄС та країнами-партнерами буде першим кроком на шляху до такого процесу поступової інтеграції.

При цьому доповідь рекомендує Євросоюзу розвивати відносини з країнами Східного партнерства, - Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою і Україною, - на основі диференційованого підходу та індивідуальних досягнень у реформах. Документ визнає прагнення України, Грузії й Молдови, які мають з ЄС дійсні Угоди про асоціацію, включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, до поглибленої політичної та економічної інтеграції з Європейським Союзом.

Як повідомлялося, 18 червня пройшла зустріч лідерів Східного партнерства у форматі відеоконференції. У ній взяли участь глави держав і урядів 27 країн-членів ЄС, а також лідери країн-учасниць Східного партнерства - Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіки Молдова та України.

Доповідь щодо розвитку Східного партнерства містить довгострокове бачення перспектив Східного партнерства на наступні 10 років та надає орієнтири для обговорення під час наступного «фізичного» саміту Східного партнерства, який має відбутися у березні 2021 року. 19 червня доповідь було затверджено пленарним голосуванням Європарламенту.