Президент: Учасники Східного партнерства мають зосередитися на виході з коронакризи

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ЄС та учасники Східного партнерства мають зосередитися на відновленні ділових контактів та виведенні економіки з кризи після COVID-19.

Про це він повідомив у своєму виступі під час відеоконференції лідерів Східного партнерства, інформує пресслужба Президента.

«Маємо зосередитися на сферах, які до карантину лишалися поза нашою увагою. Йдеться про проєкт, які становлять інтерес для всіх присутніх тут. Маю на увазі цифровізацію та подальшу інтеграцію транспортних сполучень, доступ до європейської платіжної системи, кредити для малого бізнесу та інші практичні інструменти, які допоможуть нашим економікам запрацювати на повну потужність», – уточнив Зеленський.

Президент України зазначив, що співпраця ЄС та учасників Східного партнерства у спільних галузевих проєктах допоможе відновити ділові зв’язки, покращити життя пересічних людей та підтримати малий і середній бізнес. Та зауважив, що помітним і дієвим кроком щодо розвитку економіки стало би поширення програм економічного відновлення ЄС на членів Східного партнерства.

За його словами, пандемія COVID-19 не повинна стати причиною закриття кордонів ЄС для громадян держав-партнерів.

“Зараз найкращий час говорити про підписання ще в цьому році угод про спільний авіаційний простір, які мають пожвавити ринки авіаперевезень. Мають нарешті перейти у практичну площину й тривалі дискусії про зменшення плати за послуги роумінгу», – зазначив Зеленський.

За словами Президента, карантин показав, який колосальний потенціал мають мережеві освітні платформи, тож потрібно подумати над новими програмами для молоді, як, наприклад, розвиток онлайн-освіти, дистанційна підготовка фахівців з питань європейської інтеграції, розширення присутності європейських навчальних закладів у країнах-партнерах.

Як повідомлялося, 18 червня проходить зустріч лідерів Східного партнерства у форматі відеоконференції. У ній беруть участь глави держав і урядів 27 країн-членів ЄС, а також лідери країн-учасниць Східного партнерства - Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіки Молдова та України.

Фото: ОП