ЄС нагадав країнам Східного партнерства про п’ять ключових пріоритетів

ЄС нагадав країнам Східного партнерства про п’ять ключових пріоритетів

Укрінформ
Євросоюз закликає країни Східного партнерства повною мірою скористатися всіма перевагами рамкових домовленостей з Євросоюзом, що вже існують.

Так президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 18 червня під час прес-конференції за підсумками віртуального саміту лідерів країн Східного партнерства, відповіли на запитання преси щодо реакції ЄС на очікування Грузії, Молдови й України, щодо набуття довгострокової європейської перспективи, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вже існуючі угоди надають нам величезний потенціал. Наприклад, угоди про асоціацію та про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Грузією, Молдовою і Україною - вони представляють собою 70 відсотків від законодавства Євросоюзу. Тож існує величезний потенціал. Наше послання є дуже ясним – ми хочемо покращити взаємини. Тому що це партнерство є для нас стратегічним, і воно буде залишатися таким», - зауважив з цього приводу голова Європейської ради.

Президент Єврокомісії звернула увагу на різний рівень кооперації з Європейським Союзом, який мають різні країни Східного партнерства. Євросоюз будує відносини з кожною з цих країн на основі індивідуальних досягнень, тож зараз, є важливим повністю виконати вже існуючі двосторонні домовленості, включаючи угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Грузією, Молдовою і Україною.

«Ми на тому етапі, коли важливо отримати найбільше від того, що ми вже маємо і що є можливим з угодами, які вже були підписані», - зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Разом з тим вона нагадала про п’ять ключових пріоритетів: це розвиток економічного співробітництва, створення нових робочих місць та перспектив; вдосконалення системи державного управління, розвиток демократичних інституцій, захист прав людини, дотримання гендерної рівності та верховенства права; цифрова трансформація в країнах-партнерах, сприяння їх технологічному розвитку та створення умов для участі у єдиному цифровому ринку; інноваційній економічний розвиток на основі «зеленої» трансформації; сталий регіональний розвитку, включаючи розбудову новітньої економічної та соціальної інфраструктури, сприяння розвитку зрілого та справедливого громадянського суспільства.

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Як зауважив Шарль Мішель, ці п’ять напрямків, які були оговорені сьогодні під час телеконференції лідерів країн ЄС та країн Східного партнерства, будуть покладені в основу політичної декларації, що має бути погоджена під час наступного, вже «фізичного» саміту, який має відбутися у Брюсселі у березні 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, черговий саміт Східного Партнерства планували провести у червні 2020 року, перенесли через пандемію COVID-19. В

18 червня відбулася зустріч глав держав та урядів країн ЄС та шести країн Східного Партнерства в режимі телеконференції. Лідери підбили підсумок співпраці в форматі цієї ініціативи ЄС за 11 років від її започаткування, обговорили найважливіші напрямки двосторонньої та багатосторонньої співпраці на період до 2030 року та погодили час і місце проведення наступного «фізичного» саміту.

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