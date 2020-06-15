Лідери ЄС та Джонсон підтвердили – Британія вийде з Євросоюзу 31 грудня

Керівники ключових інституцій Євросоюзу – президенти Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Європарламенту - Девід Сассолі і Європейської Ради - Шарль Мішель провели у понеділок зустріч в режимі телеконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, під час якої сторони визнали, що країна не робитиме запит про продовження перехідного періоду та остаточно вийде з ЄС 31 грудня 2020 року.

Про це у понеділок під час відеозвернення повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Текст її виступу трьома мовами - англійською, французькою і німецькою оприлюднений на мультимедійному порталі Євросоюзу.

«Ми зустрілися в режимі телеконференції з прем’єр-міністром Борисом Джонсоном, щоб підбити підсумок прогресу переговорів та окреслити дії, щоб просуватися далі у переговорах щодо подальших відносин. Ми взяли до уваги рішення Великої Британії не робити запит про будь-яке продовження для перехідного періоду. Таким чином, перехідний період завершиться 31 грудня 2020, у відповідності із умовами Угоди про вихід», - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що сторони привітали конструктивне обговорення щодо подальших стосунків між ЄС і Великою Британією за участі головних переговірників Мішеля Барньє та Девіда Фроста, що дозволило обом сторонам прояснити та краще зрозуміти позиції одна одної. Завдяки цим зусиллям були завершені чотири раунди переговорів, сторони обмінялися погодженим текстом за їх результатами, незважаючи на виклики, що виникли у зв’язку із пандемією COVІD-19.

«Ми погодилися, що зараз є необхідним новий імпульс і підтримали погоджений з головними переговірниками план інтенсифікації переговорів у липні, щоб створити найбільш сприятливі умови для укладення та ратифікації угоди (щодо майбутніх відносин) до завершення 2020 року… Ми висловили готовність працювати напружено, щоб досягти взаємин, які слугуватимуть інтересам громадян Євросоюзу і Великобританії. Ми також підтвердили наші зобов’язання до повної та вчасної імплементації Угоди про вихід», - сказала президент Єврокомісії.

Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія вийшла з ЄС в ніч на 1 лютого цього року. Відповідно до умов Угоди про вихід, британська сторона дотримуватиметься європейського законодавства та міжнародних зобов’язань в рамках ЄС до завершення перехідного періоду, який спливає 31 грудня 2020 року.

Для того, щоб вступити у новий рік після перехідного періоду із ґрунтовною правовою базою подальших відносин, ЄС і Велика Британія мають завершити переговори щодо майбутнього партнерства до кінця жовтня - початку листопада 2020 року.