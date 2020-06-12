Лондон офіційно попередив ЄС, що не продовжуватиме перехідний період після Brexit

Велика Британія офіційно підтвердила Євросоюзу, що не продовжуватиме перехідний період після того, як країна вийшла з ЄС.

Про це заявив міністр Кабміну країни Майкл Гоув у Twitter.

«Я провів конструктивну зустріч з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем, і офіційно підтвердив, що Велика Британія не продовжить перехідний період, а момент для продовження вже минув», - написав Гоув.

I just chaired a constructive EU Joint Committee meeting with @MarosSefcovic



I formally confirmed the UK will not extend the transition period & the moment for extension has now passed. On 1 January 2021 we will take back control and regain our political & economic independence pic.twitter.com/nZjNpez8LI — Michael Gove (@michaelgove) June 12, 2020

Він також наголосив, що 1 січня 2021 року Британія візьме на себе контроль і поверне свою політичну та економічну незалежність.

Раніше генсекретар казначейства у британському уряді Пенні Мордонт заявила, що Велика Британія не має наміру продовжувати термін дії перехідного періоду після виходу з ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія вийшла з ЄС у ніч на 1 лютого цього року. Відповідно до умов Угоди про вихід, британська сторона дотримуватиметься європейського законодавства та міжнародних зобов’язань в рамках ЄС до завершення перехідного періоду, який спливає 31 грудня 2020 року.

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25 лютого Рада ЄС ухвалила директиви на переговори з Великою Британією щодо майбутніх відносин після завершення перехідного періоду.

Для того, щоб вступити у новий рік після перехідного періоду із ґрунтовною правовою базою подальших відносин, ЄС і Велика Британія мають завершити переговори щодо майбутнього партнерства до кінця жовтня - початку листопада 2020 року.