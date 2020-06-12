Лондон офіційно попередив ЄС, що не продовжуватиме перехідний період після Brexit

Лондон офіційно попередив ЄС, що не продовжуватиме перехідний період після Brexit

Укрінформ
Велика Британія офіційно підтвердила Євросоюзу, що не продовжуватиме перехідний період після того, як країна вийшла з ЄС.

Про це заявив міністр Кабміну країни Майкл Гоув у Twitter.

«Я провів конструктивну зустріч з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем, і офіційно підтвердив, що Велика Британія не продовжить перехідний період, а момент для продовження вже минув», - написав Гоув.

Він також наголосив, що 1 січня 2021 року Британія візьме на себе контроль і поверне свою політичну та економічну незалежність.

Раніше генсекретар казначейства у британському уряді Пенні Мордонт заявила, що Велика Британія не має наміру продовжувати термін дії перехідного періоду після виходу з ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія вийшла з ЄС у ніч на 1 лютого цього року. Відповідно до умов Угоди про вихід, британська сторона дотримуватиметься європейського законодавства та міжнародних зобов’язань в рамках ЄС до завершення перехідного періоду, який спливає 31 грудня 2020 року.

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25 лютого Рада ЄС ухвалила директиви на переговори з Великою Британією щодо майбутніх відносин після завершення перехідного періоду.

Для того, щоб вступити у новий рік після перехідного періоду із ґрунтовною правовою базою подальших відносин, ЄС і Велика Британія мають завершити переговори щодо майбутнього партнерства до кінця жовтня - початку листопада 2020 року.

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