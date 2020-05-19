Британія оголосила новий тарифний режим після Brexit

Про це повідомляє Bloomberg.

"Наш новий глобальний тариф принесе користь споживачам та домогосподарствам Великої Британії за рахунок зменшення бюрократії та витрат на тисячі щоденних товарів… Ми підтримуємо британське і допомагаємо бізнесу подолати безпрецедентні економічні виклики, які створив коронавірус", - йдеться у заяві міністра зовнішньої торгівлі Великої Британії Елізабет Трасс.

Відповідно до нового плану, 60% товарів надходитимуть безтарифно, порівняно з 47% зараз.

Тарифи збережуться на такі сільськогосподарські продукти, як яловичина, баранина та птиця, плюс 10% тариф на автомобілі, повідомили у відомстві. Такі зміни планують впровадити для підтримки автомобілебудування та сільського господарства.

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Як зазначається, новий режим так званих глобальних тарифів є важливою особливістю економічної політики Британії під час виходу з ЄС, оскільки він замінює Єдиний зовнішній тариф ЄС (EU CET), який встановлює мита на торгівлю поза межами ЄС.

Окремо британський уряд веде торгові переговори з ЄС, метою яких є підписання угоди в стилі Канади, в рамках якої буде скасовано більшість тарифів та квот на товари, але запроваджено зокрема митну документацію.

Фото: Bloomberg