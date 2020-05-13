Україна сподівається на активізацію економічних відносин з Великою Британією

Україна зацікавлена у збереженні торговельно-економічних відносин з Великою Британією та, з огляду на її вихід із ЄС, сподівається на підписання найближчим часом Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і партнерство між нашими країнами.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за підсумками зустрічі міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка з Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Меліндою Сіммонс.

«У 2019 році Велика Британія інвестувала в економіку України понад 2 млрд дол. США та увійшла у ТОП-3 основних країн - інвесторів нашої держави. Ми зацікавлені у збереженні існуючого рівня торгово-економічних відносин та, з огляду на вихід Британії з ЄС, сподіваємося, що найближчим часом буде підписана Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії», - зауважив український міністр.

Він додав, що нова угода стане гарантією забезпечення безперебійного ланцюга торгових поставок, що сприятиме продовольчій безпеці обох країн.

Сторони обговорили перспективні напрями співпраці, зокрема, у сфері агропромислового комплексу, енергоефективних технологій, нарощуванні експорту української сільськогосподарської та металургійної продукції, реалізації двосторонніх інвестиційних проєктів.

Йшлося також про залучення британського досвіду в розвиток інструментів державно-приватного партнерства, залучення прямих іноземних інвестицій.

Як повідомлялось, за 2 місяці 2020 року двосторонній товарообіг між Україною та Великою Британією сягнув 219,3 млн дол. США, це на 1,2% більше порівняно з відповідним періодом 2019 року. При цьому експорт товарів з України до Великої Британії становив 109,2 млн дол. США та збільшився на 18,6%, імпорт британських товарів в Україну становив 110,1 млн дол. США та зменшився на 11,6%.