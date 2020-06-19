На порядку денному у Раді - година запитань до уряду, призначення міністра та ЗНО

У Раді традиційно у п'ятницю відбудеться година запитань до уряду, присвячена питанням організації та проведення ЗНО в Україні у 2020 році та щодо використання коштів Держбюджету на заходи з протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Про це йдеться у порядку денному засідання парламенту, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Як було вирішено на погоджувальній раді в понеділок, на годині запитань до уряду доповідатимуть міністр фінансів Сергій Марченко та представник Міністерства освіти і науки.

Крім того, порядком денним передбачено розгляд питання "Про призначення члена Кабінету міністрів України". Імовірно, йдеться про призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Відповідний проєкт постанови про призначення Шкарлета уряд зареєстрував у Верховній Раді 17 червня.

На пленарному засіданні в п'ятницю заплановано включення до порядку денного сесії законопроєктів №3658 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" та №3657 "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії".

Депутати також мають намір розглянути законопроєкт №3636 "Про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" (щодо продовження строку дії у зв'язку із загрозою зростання захворюваності населення на коронавірусну хворобу (COVID-19)".

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У повторному першому читанні передбачено розгляд законопроєкту №3012-2 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)".

Депутати планують утворити Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (проєкт постанови №3568) та схвалити рекомендації парламентських слухань на тему: "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення" (проєкт постанови №3600).

Порядок денний також передбачає початок розгляду в другому читанні законопроєкту №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".