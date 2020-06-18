ВР ухвалила закон про громадські слухання щодо оцінки впливу на довкілля на час карантину

Верховна Рада 18 червня ухвалила закон, який дозволить проводити громадське обговорення щодо оцінки впливу на довкілля у процесі планованої господарської діяльності (зокрема, громадські слухання) без ризику поширення COVID-19.

Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 3438 підтримав 231 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прийняття проєкту закону дозволить забезпечити здійснення оцінки впливу на довкілля без ризику поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), пов’язаного з необхідністю проведення масових заходів у процесі громадського обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля", - йдеться у пояснювальній записці.

Як зазначається, станом на 2 квітня 2020 року по Україні мало пройти 48 громадських слухань, на період карантину має бути організовано ще 110. Організація та проведення таких заходів ставить під загрозу здоров’я та життя громадян. Водночас зупинка процедури позбавить суб’єкта господарювання права отримати висновок з оцінки впливу на довкілля і, як наслідок, призведе до повної зупинки його діяльності; відтермінування заходів з модернізації, реконструкції тощо; унеможливлення отримання та/або зупинки процесу отримання суб’єктами господарювання документів дозвільного характеру та ліцензій.

Очікується, що ухвалений закон забезпечить врахування зауважень та пропозицій громадськості щодо захисту довкілля та охорони здоров’я населення у процесі провадження господарської діяльності без необхідності зупинення на період дії карантину дозвільних процедур.

Закон доповнює статтю 17 "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про оцінку впливу на довкілля" частиною 21.

Передбачається, що у період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів у зв'язку із запобіганням поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), громадське обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться виключно у формі надання письмових зауважень і пропозицій, у тому числі в електронному вигляді.

Громадські слухання не проводитимуться та не призначатимуться на дати, що припадають на період дії карантину.

Заплановані громадські слухання, дата проведення яких припадає на період дії карантину, будуть вважатися такими, що не відбулися, і повторно не проводяться.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3438 "Про внесення змін до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" 2 червня.