Посольство України в Туреччині провело перший прийом після карантинної паузи.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

"Нові реалії вплинули на активність та форми діяльності. Довелось скасувати щомісячні зібрання, а червнева підсумкова річна зустріч відбулась у зум-форматі. Нині ж підбили підсумки року, попрощалися із членами нашої організації, каденція яких закінчується, обговорили ідеї діяльності у новому сезоні, який розпочнеться у вересні", - розповіла Укрінформу Тетяна Сибіга, дружина посла України в Туреччині.

Посольство України у Туреччині провело перший після карантину прийом / Фото: Ольга Будник. Укрінформ

За її словами, Туреччина - це своєрідний дипломатичний "хаб", де акредитовано понад 150 місій, тому й Організація дружин послів досить чисельна. В ній діє кілька груп, створених за принципом регіонального розподілу та різні клуби за інтересами.

"Реалізується кілька благодійних проєктів, які традиційно підтримуємо: допомога дітям-сиротам та сирійським біженцям, дітям, які хворіють на діабет чи народжених із Даун синдромом, сприяння проєктами організацій захисту прав жінок та дітей, постійна підтримка також надається програмі підготовки собак-поводирів для незрячих", - розповіла Тетяна Сибіга.

Вона зауважила, що в рамках організації представляла Україну як регіональний координатор, зараз як координатор кулінарного клубу, єдиного активного в умовах пандемії клубу, де протягом 7 тижнів проводилися майстер-класи за участі провідних шеф-кухарів світу.

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"Україну представляли Євген Клопотенко та Юрій Ковриженко, які люб’язно погодились провести безкоштовні майстер-класи із приготування борщу і котлети по-київськи, - презентувати кулінарні традиції нашої країни. Також за сприяння куратора проєкту Quarantine residency, Поліни Сьомочкіної двічі було проведено віртуальні екскурсії для дружин послів виставкою Another Time, на якій експонуються роботи сучасного мистецтва, створені під час карантину", - додала Тетяна Сибіга.

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Вона підкреслила, що попри коронавірус активність дипломатичного життя не знижується, а навпаки відкриваються нові можливі форми презентації своїх країн, дружнього спілкування та втілення спільних культурно-гуманітарних та благодійних проєктів.