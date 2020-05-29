У Туреччині пройшло засідання Координаційної ради представників українських громад

Онлайн-засідання Координаційної ради представників українських громад Туреччини (КРУГ) відбулося в четвер за участю голів та представників українських громадських організацій, дипломатичних установ.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Турецькій Республіці.

«Координаційна рада - це важливий майданчик спілкування для всіх українських громад, де кожен може ініціювати зустріч. Посольство в Анкарі, Генконсульство в Стамбулі й Консульство в Анталії готові підтримувати будь-які ініціативи. Ми повинні виступати одним фронтом, єднатися та спільно реалізовувати проєкти», - звернувся до пристуніх Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Посол підбив підсумки роботи за поточний період, наголосив на змінах у річній програмі заходів через епідемію коронавірусу. Він також поінформував про зміни у фінансуванні, поділився планами по найближчим заходам, ввідповів на запитання та вислухав побажання присутніх щодо покращення роботи та посилення взаємодії за окремими напрямками.

Генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман акцентував увагу на переході більшості заходів, які були заплановані до проведення цього року, в онлайн формат через світову пандемію коронавірусу.

«На жаль, наші плани, багато цікавих проєктів та подій, що були заплановані на цей рік, доводиться відкладати або проводити онлайн. Але і від цього, як показала практика, може бути хороший ефект та позитивні результати. Наприклад, велика виставка українських художників зараз проходить онлайн, це дуже цікаво. Всі ідеї вітаються і всі цікаві проєкти знайдуть свою підтримку», - сказав Олександр Гаман.

Консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко звернув увагу на окремі позитивні результати роботи та окреслив пріоритетні напрямки роботи.

«Ми з радістю готові обговорювати й реалізувати різні проєкти. Серед пріоритетних - ті, що стосується розвитку українства. Один із успішно реалізованих проєктів - відкриття в Анталії парку укранської культури та створення барельєфа Шевченку», - сказав Консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко.

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У свою чергу, представники громад подякували дипломатам за зусилля та підтримку в реалізації проєктів, за організацію та здійснення евакуації громадян в умовах запроваджених коронавірусних обмежень, за швидке реагування на будь-які запити про допомогу, що стосуються української громади в Туреччині.

У зверненні до присутніх голова КРУГ Олена Топчу закликала до покращення координації роботи та більш активної взаємодії в онлайн-просторі.

Як відомо, ву Туреччині діє 14 українських громадських організацій.

Фото: Ольга Будник, Укрінформ