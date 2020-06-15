Яценюк: Задіяні всі інструменти, щоб скасувати вирок Януковичу

Лідер партії «Народний фронт», прем’єр-міністр 2014-2016 років Арсеній Яценюк не виключає, що задіяні всі внутрішньо- і зовнішньополітичні інструменти, аби скасувати вирок експрезиденту Віктору Януковичу.

Про це він сказав біля Апеляційного суду Києва, де розглядається апеляційна скарга захисту Януковича, повідомляє пресслужба політсили.

Яценюк нагадав, що 2017 року він та інші українські посадовці давали свідчення в суді першої інстанції у справі про державну зраду Януковича. Саме ці свідчення, наголосив Яценюк, лягли в основу того, що Янукович був засуджений за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни з терміном позбавлення волі на 13 років.

«Зараз так звані адвокати Януковича подали апеляційну скаргу. Думаю, що апеляційний суд може прийняти тільки одне рішення – збільшити термін позбавлення волі з 13 до 15 років - саме це максимальний термін ув’язнення за державну зраду, яку вчинив Віктор Янукович», - підкреслив лідер «Народного фронту».

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«Сьогодні ми прийшли захищати Україну, захищати правду про російську військову агресію. Янукович разом з Путіним – це два основних посадовці, які вчинили акт військової агресії проти України. Янукович повинен сидіти. І дивно, чому до сьогоднішнього дня немає справи проти Володимира Путіна і проти всього вищого російського керівництва, яке публічно визнало, що саме вони за допомогою Януковича планували захоплення української суверенної території», - наголосив Яценюк.

Він висловив сподівання, що відсутність повістки про виклик в суд в якості свідка на нинішнє засідання – це «збіг обставин, а не попередньо спланована акція, аби ми не прийшли. Я прийшов».

Лідер «Народного фронту», відповідаючи на запитання, чи цією апеляцією захист Януковича сподівається скасувати вирок, наголосив: «Думаю, тут взагалі іде багатоходова гра. Виправдання Януковича, на яке сподівається і він, і РФ, - це виправдання Росії. От де йде гра. Вони думають: влада змінилася, повістку не прислали, в суд не прийдуть. Не виключаю, що задіяні всі внутрішньо- і зовнішньополітичні інструменти для того, щоб скасувати вирок Януковичу».

Як повідомляв Укрінформ, 15 червня Київський апеляційний суд розглядає апеляції адвокатів експрезидента Віктора Януковича на вирок йому у справі про державну зраду, зокрема в суді допитують п'ятого президента Петра Порошенка.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Водночас Януковича визнали невинуватим за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

Суд також постановив стягнути з Януковича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98 561, 20 грн та залишити без зміни накладений у межах провадження арешт на майно.

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок у справі щодо держзради.

Фото: Народний фронт