Апеляція на вирок Януковичу: суд вирішив допитати Порошенка і Яценюка

Київський апеляційний суд, що розглядає апеляції адвокатів експрезидента Віктора Януковича на вирок йому у справі про державну зраду, задовольнив клопотання захисту щодо допиту колишніх президента Петра Порошенка і прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила адвокат Януковича Андріана Фозекош.

"Сьогодні судді оголосили про задоволення клопотання захисту про допит свідків Порошенка і Яценюка, і для виклику свідків у суд, фактично для забезпечення допиту свідків, засідання відклали на 15 червня на 11 годину", - сказала Фозекош.

Як повідомлялося, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

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Суд також постановив стягнути з Януковича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98 561, 20 грн та залишити без зміни накладений у межах провадження арешт на майно.

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок експрезиденту у справі щодо держзради.