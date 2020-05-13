Адвокати збираються оскаржити арешт Януковича

Адвокати збираються оскаржити арешт Януковича

Укрінформ
Захист колишнього президента Віктора Януковича подаватиме апеляційну скаргу на рішення Печерського районного суду Києва від 12 травня про обрання Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі щодо розстрілу Майдану.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

«Щоб подати апеляцію, треба мотивування суду. Ми очікуємо повний текст рішення (суду – ред.) по справі (Майдану – ред.) 15 травня. Апеляція буде подана», - сказав Сердюк.

Крім того, за його словами, апеляція на рішення суду від 4 травня щодо обрання Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі щодо узурпації влади - у процесі підготовки.

«Апеляцію я ще не підписував, вона ще готується. Там 10 днів на подачу», - зазначив Сердюк.

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Як повідомлялося, 12 травня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу у справі про розстріл Майдану.

4 травня Печерський районний суд заочно заарештував Януковича у рамках розгляду справи щодо узурпації влади.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок експрезиденту у справі щодо держзради.

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