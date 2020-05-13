Адвокати збираються оскаржити арешт Януковича

Захист колишнього президента Віктора Януковича подаватиме апеляційну скаргу на рішення Печерського районного суду Києва від 12 травня про обрання Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі щодо розстрілу Майдану.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

«Щоб подати апеляцію, треба мотивування суду. Ми очікуємо повний текст рішення (суду – ред.) по справі (Майдану – ред.) 15 травня. Апеляція буде подана», - сказав Сердюк.

Крім того, за його словами, апеляція на рішення суду від 4 травня щодо обрання Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі щодо узурпації влади - у процесі підготовки.

«Апеляцію я ще не підписував, вона ще готується. Там 10 днів на подачу», - зазначив Сердюк.

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Як повідомлялося, 12 травня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу у справі про розстріл Майдану.

4 травня Печерський районний суд заочно заарештував Януковича у рамках розгляду справи щодо узурпації влади.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок експрезиденту у справі щодо держзради.