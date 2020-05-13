Адвокати Януковича сходили в ДБР замість нього

Адвокати Януковича сходили в ДБР замість нього

Ексклюзив
Укрінформ
Адвокати експрезидента Віктора Януковича сходили у Державне бюро розслідувань замість свого підзахисного, якого викликали на допит на 13 травня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

"Сьогодні захист прибув у ДБР. Як і зазначав у своїй заяві наш клієнт, ми готові до співробітництва. Продублювали заяву про те, що готові до співробітництва, по-перше. По-друге, готові вийти на відеозв’язок і надати покази. Разом з тим ми подали ряд заяв про вчинення негайних слідчих дій у вигляді викликів, одночасних допитів цілого ряду високопосадовців оточення Порошенка", - заявив Сердюк.

За його словами, захист "очікує встановлення зв’язку для того, щоб Віктор Янукович мав можливість надати свідчення публічно".

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Як повідомляв Укрінформ, ДБР повторно викликало експрезидента Януковича 13 травня на допит до слідчого у зв'язку з неявкою 30 квітня.

За даними ЗМІ, справа, у якій викликають Януковича на допит, відкрита щодо колишнього начальника Генштабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді.

25 лютого 2019 року військова прокуратура спільно із СБУ затримала Заману згідно з ч.1 ст.111 КК України (державна зрада), яка не передбачає альтернативи застави.

Замана обіймав посаду керівника Генерального штабу Збройних сил України з лютого 2012 року до 19 лютого 2014 року. З 22 лютого по червень 2014 року був уповноваженим Верховної Ради з контролю за діяльністю Міністерства оборони.

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24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок експрезиденту у справі щодо держзради.

Фото: protokol.com.ua

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