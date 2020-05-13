Адвокати Януковича сходили в ДБР замість нього

Адвокати експрезидента Віктора Януковича сходили у Державне бюро розслідувань замість свого підзахисного, якого викликали на допит на 13 травня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

"Сьогодні захист прибув у ДБР. Як і зазначав у своїй заяві наш клієнт, ми готові до співробітництва. Продублювали заяву про те, що готові до співробітництва, по-перше. По-друге, готові вийти на відеозв’язок і надати покази. Разом з тим ми подали ряд заяв про вчинення негайних слідчих дій у вигляді викликів, одночасних допитів цілого ряду високопосадовців оточення Порошенка", - заявив Сердюк.

За його словами, захист "очікує встановлення зв’язку для того, щоб Віктор Янукович мав можливість надати свідчення публічно".

Як повідомляв Укрінформ, ДБР повторно викликало експрезидента Януковича 13 травня на допит до слідчого у зв'язку з неявкою 30 квітня.

За даними ЗМІ, справа, у якій викликають Януковича на допит, відкрита щодо колишнього начальника Генштабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді.

25 лютого 2019 року військова прокуратура спільно із СБУ затримала Заману згідно з ч.1 ст.111 КК України (державна зрада), яка не передбачає альтернативи застави.

Замана обіймав посаду керівника Генерального штабу Збройних сил України з лютого 2012 року до 19 лютого 2014 року. З 22 лютого по червень 2014 року був уповноваженим Верховної Ради з контролю за діяльністю Міністерства оборони.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок експрезиденту у справі щодо держзради.

Фото: protokol.com.ua