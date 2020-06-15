Суд допитує Порошенка у справі про держзраду Януковича

Київський апеляційний суд, що розглядає апеляції адвокатів експрезидента Віктора Януковича на вирок йому у справі про державну зраду, допитує п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ваша честь, відповідаючи на запитання сторони захисту, я наголошую, що за втрату частини території, яку весь світ і міжнародне право кваліфікуть як російську агресію, незаконну анексію Криму, яка підпадає під всі визначення міжнародного права - і я просив би суд використовувати саме цю термінологію, а не міфічну "втрату території" - відповідає за це колишній президент Янукович", - зазначив Порошенко під час судового засідання.

Наразі Порошенко відповідає на запитання сторони захисту Януковича та уточнюючі запитання від суддів.

Як повідомлялось раніше, Київський апеляційний суд також задовольнив клопотання захисту щодо допиту колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

Суд також постановив стягнути з Януковича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98 561, 20 грн та залишити без зміни накладений у межах провадження арешт на майно.

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок у справі щодо держзради.