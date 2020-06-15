Суд допитує Порошенка у справі про держзраду Януковича

Суд допитує Порошенка у справі про держзраду Януковича

Укрінформ
Київський апеляційний суд, що розглядає апеляції адвокатів експрезидента Віктора Януковича на вирок йому у справі про державну зраду, допитує п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ваша честь, відповідаючи на запитання сторони захисту, я наголошую, що за втрату частини території, яку весь світ і міжнародне право кваліфікуть як російську агресію, незаконну анексію Криму, яка підпадає під всі визначення міжнародного права - і я просив би суд використовувати саме цю термінологію, а не міфічну "втрату території" - відповідає за це колишній президент Янукович", - зазначив Порошенко під час судового засідання.

Наразі Порошенко відповідає на запитання сторони захисту Януковича та уточнюючі запитання від суддів.

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Як повідомлялось раніше, Київський апеляційний суд також задовольнив клопотання захисту щодо допиту колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

Суд також постановив стягнути з Януковича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98 561, 20 грн та залишити без зміни накладений у межах провадження арешт на майно.

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок у справі щодо держзради.

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