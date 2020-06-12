“Євросолідарність” заявляє, що за Порошенком незаконно стежать

Партія “Європейська солідарність” заявляє про незаконне стеження невідомими людьми за лідером політсили, п'ятим Президентом України Петром Порошенком.

По це поінформував співголова фракції “Євросолідарність” Артур Герасимов під час брифінгу 12 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Учора (11 червня - ред.) неподалік від дому Петра Порошенка були зафіксовані невідомі автомобілі марки Toyota та Volkswagen, і мікроавтобус Volkswagen, у яких знаходилися невідомі люди, які відмовилися назвати себе. Стосовно номерів на цих автівках, то таких номерів просто не існує - у базі номерів їх немає. Це говорить тільки про одне, що ці номери - прикриття, і підтверджує той факт, що за Петром Порошенком ведеться незаконне стеження", - наголосив Герасимов.

Він заявив, що “Євросолідарність” вимагає від глави держави Володимира Зеленського відповісти на запитання, хто віддав наказ про незаконне стеження за Порошенком, хто веде це незаконне стеження і за ким ще з лідерів опозиції, які критикують владу, незаконно стежать та незаконно прослуховують.

При цьому Герасимов підкреслив, що всі ці питання набагато ширші і стосуються набагато більшої кількості людей.

"Подивіться, що коїться: позавчора була незаконна спроба вручити підозру Петро Порошенко, після того - вручення підозри патріоту України Стерненку. Ви бачите, що коїться зі справою Шеремета. Ви бачили незаконне спостереження за Національним музеєм Гончара та його керівництва. Ви бачили обшуки сьогодні вранці в ексміністра інфраструктури пана Омеляна", – зауважив депутат.

На переконання Герасимова, виникає стійке відчуття, що всі, хто критикує владу, отримують миттєву реакцію правоохоронних органів.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань розслідує щодо експрезидента Петра Порошенка щонайменше 12 кримінальних справ.

Зокрема, 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора оголосили підозру Порошенку в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного призначення на посаду заступника голови СЗР Сергія Семочка.

Слідчі ДБР готують клопотання про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.