Венедіктова запевняє, що підозру Порошенку вручили в законний спосіб

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наполягає, що повідомлення про підозру народному депутату України Петру Порошенку було вручене в законний спосіб.

Про це йдеться в поширеному ГПУ ввечері 10 червня відеозверненні.

"Генеральний прокурор має всі законні підстави доручити іншим прокурорам здійснити письмове повідомлення про підозру. Це передбачено частиною 2 статті 481 Кримінального процесуального кодексу України", – сказала Венедіктова.

Венедіктова також заявила про тиск на себе як посадову особу.

"Після відмови отримувати документи (повідомлення про підозру – ред.) народний депутат разом із колегами по фракції, адвокатами і охоронцями з’явився до приміщення Офісу генерального прокурора... Парламентарі просто увірвалися до мого кабінету, пошкодивши речі працівникам охорони", – твердить генпрокурор.

Як повідомлялося, слідчі ДБР готують клопотання про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

У бюро стверджують, що за дорученням генпрокурора прокурори Офісу генерального прокурора у будівлі ДБР повідомили про підозру народному депутату.

Раніше адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що допит Порошенка у справі про переміщення через кордон картин не відбувся. Натомість йому намагалися повідомити про підозру у справі про призначення заступником керівника Служби зовнішньої розвідки Семочка.

Водночас Порошенко не став спілкуватися з представником ОГП і залишив будівлю ДБР.

На 11 годину у середу Порошенко прийшов на допит до ДБР у справі про переміщення через кордон картин всесвітньовідомих художників.