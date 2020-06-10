Венедіктова запевняє, що підозру Порошенку вручили в законний спосіб
Про це йдеться в поширеному ГПУ ввечері 10 червня відеозверненні.
"Генеральний прокурор має всі законні підстави доручити іншим прокурорам здійснити письмове повідомлення про підозру. Це передбачено частиною 2 статті 481 Кримінального процесуального кодексу України", – сказала Венедіктова.
Венедіктова також заявила про тиск на себе як посадову особу.
"Після відмови отримувати документи (повідомлення про підозру – ред.) народний депутат разом із колегами по фракції, адвокатами і охоронцями з’явився до приміщення Офісу генерального прокурора... Парламентарі просто увірвалися до мого кабінету, пошкодивши речі працівникам охорони", – твердить генпрокурор.
Як повідомлялося, слідчі ДБР готують клопотання про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.
У бюро стверджують, що за дорученням генпрокурора прокурори Офісу генерального прокурора у будівлі ДБР повідомили про підозру народному депутату.
Раніше адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що допит Порошенка у справі про переміщення через кордон картин не відбувся. Натомість йому намагалися повідомити про підозру у справі про призначення заступником керівника Служби зовнішньої розвідки Семочка.
Водночас Порошенко не став спілкуватися з представником ОГП і залишив будівлю ДБР.
На 11 годину у середу Порошенко прийшов на допит до ДБР у справі про переміщення через кордон картин всесвітньовідомих художників.