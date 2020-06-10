Порошенко заявив, що Венедіктова не вручила йому підозру

Генпрокурор Ірина Венедіктова 10 червня не вручила повідомлення про підозру у справі призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки п'ятому президенту Петру Порошенко, який прибув до Офісу генпрокурора.

Про це сам Порошенко сказав у коментарі журналістам після візиту до ОГП, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Поспілкувавшись з нами близько сорока хвилин, пані генеральний прокурор втекла. Ми повідомили, що у будь-який час готові знову приїхати до неї, залишили телефони, і як тільки вона звільниться, ми приїдемо до неї, у тому числі для здійснення цих дій (оголошення підозри - ред.)", - сказав він.

Порошенко зазначив, що не вважає себе офіційно повідомленим про підозру, оскільки це було зроблено у не встановлений законом спосіб. Повідомляти про підозру народному депутату, зазначив Порошенко, має особисто генпрокурор. Для цього він і прибув в ОГП.

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Як повідомлялося, слідчі ДБР готують клопотання про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

У бюро стверджують, що за дорученням генпрокурора прокурори Офісу генерального прокурора у будівлі ДБР повідомили про підозру народному депутату.

Раніше адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що допит Порошенка у справі про переміщення через кордон картин не відбувся. Натомість йому намагалися повідомити про підозру у справі про призначення заступником керівника Служби зовнішньої розвідки Семочка.

Водночас Порошенко не став спілкуватися з представником ОГП і залишив будівлю ДБР.

На 11 годину у середу Порошенко прийшов на допит до ДБР у справі про переміщення через кордон картин всесвітньовідомих художників.