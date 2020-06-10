Порошенко прибув до Офісу генпрокурора

П’ятий Президент України Петро Порошенко разом зі своїми адвокатами прибув до Офісу генпрокурора, щоб отримати повідомлення про підозру у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перед входом до ОГП Порошенко у коментарі журналістам заявив, що сьогодні йому незаконно намагалися вручити підозру працівники прокуратури, коли він прийшов на допит до ДБР у справі про переміщення картин через кордон.

Він зауважив, що народному депутату повідомляти про підозру має особисто генеральний прокурор. З цією метою, додав Порошенко, він і прибув до ОГП.

"Спроба пред'явити підозру президенту, діючому народному депутату... це зобов'язана робити виключно генпрокурор... Ми тут, щоб продемонструвати: ми їх не боїмося. Ми приїхали сюди, щоб їм сказати, що вони порушують законодавство, намагаються перетворити країну на авторитарний режим. Ми, безумовно, будемо захищати демократію в Україні", - сказав він.

Читайте також: ДБР клопотатиме про арешт Порошенка

Як повідомлялося, слідчі ДБР готують клопотання про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

У бюро стверджують, що за дорученням генерального прокурора прокурори офісу Генерального прокурора у будівлі ДБР повідомили про підозру народному депутату.

Раніше адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що допит Порошенка у справі у справі про переміщення через кордон картин не відбувся. Натомість йому намагалися повідомити про підозру у справі про призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Порошенко не став спілкуватися з представником ОГП і залишив будівлю ДБР.

Як повідомлялося, на 11 годину у середу Порошенко прийшов на допит до ДБР у справі про переміщення через кордон картин відомих художників.

Фото: eurosolidarity.org