ДБР клопотатиме про арешт Порошенка

Слідчі Державного бюро розслідувань готують клопотання про обрання п'ятому президенту Петру Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про можливе незаконне призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці відомства у Facebook.

"Наразі слідчі ДБР вирішують питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - інформують у бюро.

Зазначається, що прокурори Офісу генерального прокурора за дорученням генпрокурора повідомили у будівлі ДБР про підозру народному депутату.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

"Слідством встановлено, що народний депутат, який перебував у статусі п'ятого Президента України, схилив військову службову особу - голову Служби зовнішньої розвідки України до вчинення злочину, а саме перевищення ним влади та службових повноважень, тобто умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого в умовах особливого періоду, шляхом видання явно злочинного наказу (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні ДБР.

Як повідомлялося, раніше в середу, 10 червня, адвокат експрезидента Ілля Новіков заявив, що допит Порошенка в ДБР у справі про переміщення через кордон картин не відбувся. Натомість йому намагалися оголосити підозру у справі про призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Водночас Порошенко не став спілкуватися з представником ОГП і залишив будівлю ДБР.

Порошенко у середу, 10 червня, на 11-ту годину прийшов на допит до ДБР у справі про переміщення через кордон картин всесвітньо відомих художників.

Разом з тим про підготовку підозри Порошенку через нібито незаконне призначення та звільнення заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Семочка заявляли в ДБР ще у грудні 2019 році.

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12 квітня 2019 року тодішній президент Порошенко заявив, що звільнив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Семочка, якого призначив на цю посаду в липні 2018 року.