Допит Порошенка не відбувся, йому намагалися вручити підозру - адвокат

Допит п'ятого президента Петро Порошенка у справі про переміщення через кордон картин не відбувся.

Про це повідомив його адвокат Ілля Новіков, інформує кореспондент Укрінформу.

Натомість Порошенку намагалися оголосити підозру в справі про призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, зазначив захисник.

"Допит не відбувся, бо такого плану провести допит не було. Насправді вони спробували вручити Петру Порошенку повідомлення про підозру. Як тільки ми з колегами зайшли до кабінету слідчого, ще до того, як мав відбутися допит, до нас прийшов працівник Офісу генпрокурора, не представився і спробував здійснити повідомлення. Оскільки це не було згідно з законом і процедурою, ми відмовилися спілкуватися з цією людиною і Петро Порошенко залишив будівлю ДБР", - сказав Новіков.

За словами адвоката, справа про переміщення картин є фейковою і є приводом, щоб оголосити Порошенку підозру в іншій справі.

"Справа, про яку йдеться, це справа про призначення пана Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки. Це справа була сфальсифікована так, що Порошенко начебто з метою вкрасти гроші, тобто заробітну платню Семочка, призначив його в обхід процедури на цю посаду", - додав він.

Як повідомлялося, у середу, 10 червня, на 11 годину Порошенко прийшов на допит до ДБР у справі про переміщення через кордон картин всесвітньо відомих художників.

Раніше, 22 травня, ДБР викликала на 26 травня Порошенка на допит як свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників.

Порошенко 26 травня не прийшов на допит у ДБР. Замість цього він у Музеї Івана Гончара презентував виставку картин зі своєї приватної колекції. Ці картини й фігурують у справі ДБР щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей.

Представники ДБР тоді прийшли до Музею Івана Гончара. За словами представників закладу, силовики виламали двері.

У ДБР повідомили, що прибули до музею, щоб вручити Порошенку повідомлення про виклик на допит та провести слідчі дії. При цьому у ДБР стверджують, що адміністрація музею та інші особи перешкоджали проведенню слідчих дій, тому було залучено спецпідрозділ.

4 червня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про примусовий привід Порошенка для допиту як свідка у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України нібито з приховуванням від митного контролю 43 картин всесвітньо відомих художників.