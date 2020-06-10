У ДБР стверджують, що оголосили підозру Порошенку

П'ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру, коли він з'явився у ДБР на допит у справі про переміщення через кордон картин.

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці Державного бюро розслідувань у Facebook.

"Об 11:40 прокурори Офісу генерального прокурора за дорученням генерального прокурора повідомили про підозру п’ятому президенту України", - йдеться у повідомленні.

При цьому в ДБР не уточнили, у якій саме справі оголошено підозру Порошенку.

Раніше адвокат експрезидента Ілля Новіков заявив, що сьогоднішній допит Порошенка у справі про переміщення через кордон картин не відбувся. Натомість йому намагалися повідомити про підозру у справі про призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Водночас Порошенко не став спілкуватися з представником Офісу генпрокурора і залишив будівлю ДБР.

Як повідомлялося, у середу, 10 червня, на 11 годину Порошенко прийшов на допит до ДБР у справі про переміщення через кордон картин всесвітньо відомих художників.

Раніше, 22 травня, ДБР викликала на 26 травня Порошенка на допит як свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників.

Порошенко 26 травня не прийшов на допит у ДБР. Замість цього він у Музеї Івана Гончара презентував виставку картин зі своєї приватної колекції. Ці картини й фігурують у справі ДБР щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей.

Представники ДБР тоді прийшли до Музею Івана Гончара. За словами представників закладу, силовики виламали двері.

У ДБР повідомили, що прибули до музею, щоб вручити Порошенку повідомлення про виклик на допит та провести слідчі дії. При цьому у ДБР стверджують, що адміністрація музею та інші особи перешкоджали проведенню слідчих дій, тому було залучено спецпідрозділ.

4 червня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про примусовий привід Порошенка для допиту як свідка у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України нібито з приховуванням від митного контролю 43 картин.