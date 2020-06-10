Порошенко прийшов на допит у ДБР

П'ятий президент Петро Порошенко прибув на допит до Державного бюро розслідувань у справі про переміщення через кордон картин всесвітньо відомих художників, у якій Печерський райсуд ухвалив рішення про його примусовий привід.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні на вулиці під ДБР відбувається справжня мистецька подія. Зустріч з прекрасним. А шанувальники мистецтва у нас сидять у ДБР... Я гублюся в догадках, навіщо я їм сьогодні тут знадобився? Можу передбачити, що вони хочуть вибачитися за брутальне порушення закону, коли озброєний до зубів спецназ ДБР штурмував не Слов'янськ, а Національний музей Гончара, ламаючи двері", - сказав Порошенко перед допитом, звертаючись до своїх прихильників і журналістів.

Зараз під ДБР також проходить акція на підтримку Порошенка. Активісти тримають у руках репродукції відомих картин, на яких замість оригінальних героїв зображені обличчя Президента Володимира Зеленського, генпрокурора Ірини Венедіктової і керівників ДБР.

На акції присутні народні депутати від партії "Європейська солідарність".

Як повідомлялося, 22 травня ДБР викликала на 26 травня Порошенка на допит як свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників.

Порошенко 26 травня не прийшов на допит у ДБР. Замість цього він у Музеї Івана Гончара презентував виставку картин зі своєї приватної колекції. Ці картини й фігурують у справі ДБР щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей.

Представники ДБР тоді прийшли до Музею Івана Гончара. За словами представників закладу, силовики виламали двері.

У ДБР повідомили, що прибули до музею, щоб вручити Порошенку повідомлення про виклик на допит та провести слідчі дії. При цьому у ДБР стверджують, що адміністрація музею та інші особи перешкоджали проведенню слідчих дій, тому було залучено спецпідрозділ.

4 червня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про примусовий привід Порошенка для допиту як свідка у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України нібито з приховуванням від митного контролю 43 картин всесвітньо відомих художників.