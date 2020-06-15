Рада розгляне доопрацьовану програму дій уряду в четвер

Верховна Рада розгляне доопрацьовану програму діяльності Кабінету міністрів на пленарному засіданні в четвер, 18 червня.

Про це поінформував Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради у понеділок, 15 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Одним із важливих аспектів нашої роботи буде те, що на четвер виноситиметься доопрацьована програма дій уряду. Вона вже надійшла до Верховної Ради України, і я думаю, що в нас буде можливість розглянути її і вже прийняти відповідне рішення", - зазначив Разумков.

Спікер також зауважив, що від депутатських фракцій і груп надійшли пропозиції запросити на годину запитань до уряду в п'ятницю представників Міністерства освіти щодо проведення ЗНО або Міністерства фінансів щодо питання використання коштів, які були виділені в рамках змін до бюджету Верховною Радою і були перераховані в "антикоронавірусний" фонд.

Рішення, кого буде запрошено доповідати на годину запитань до уряду керівниками парламентських фракцій і груп, ухвалять наприкінці засідання погоджувальної ради.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 12 червня на своєму засіданні погодив доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів.

Попередній варіант своєї Програми діяльності Кабмін зареєстрував у парламенті 13 квітня (проєкт постанови №3330).

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 червня, представляючи з парламентської трибуни проєкт постанови "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України", закликав парламент відправити цей документ на доопрацювання, аби внести новий доопрацьований варіант у Раду. Верховна Рада підтримала це прохання.