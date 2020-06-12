Програму дій уряду 2.0 зареєстрували у Раді і передали у комітет

Програму діяльності Кабінету міністрів України вже внесено на розгляд Верховної Ради.

Про це сказав міністр Кабміну Олег Немчінов в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Програма вже внесена у Верховну Раду. Я маю надію на те, що вона вже зареєстрована. Так, як ми обіцяли, ми проголосували її сьогодні на уряді, швидко техніко-юридичні правки опрацювали у секретаріаті КМУ - і вона вже у Верховній Раді. Я думаю, що із понеділка вона буде пропрацьована у профільних комітетах”, - сказав Немчінов.

Він зазначив, що під час процесу удосконалення цього документа разом із представниками профільних парламентських комітетів урядовці отримали схвальні відгуки про нього. “Тому я сподіваюсь, що вона буде підтримана”, - додав міністр КМУ.

На сайті парламенту повідомляється, що доопрацьована Програма діяльності уряду була отримана у п’ятницю, 12 червня, і нині її вже направлено на розгляд профільного комітету Ради.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 12 червня на своєму засіданні погодив доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів.

Голова ВР Дмитро Разумков зазначив, що парламент, скоріш за все, розглядатиме її наступного четверга, 18 червня.

Попередній варіант своєї Програми діяльності Кабмін зареєстрував у парламенті 13 квітня (проєкт постанови №3330).

Водночас представники фракції "Слуга народу" заявляли, що програма не буде ухвалена в тому вигляді, в якому її подав уряд, та має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 червня, представляючи з парламентської трибуни проєкт постанови "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України", закликав парламент відправити цей документ на доопрацювання, аби внести новий доопрацьований варіант у Раду. Верховна Рада підтримала це прохання.