"Історичний ревізіонізм": у МЗС відреагували на статтю Путіна про Другу світову

Російська версія подій Другої світової війни дуже далека від реальності і є повним історичним ревізіонізом.

Про це написав у Facebook заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, коментуючи повідомлення прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова про те, що Володимир Путін написав статтю про події, пов'язані з Другою світовою війною.

"Тема Другої світової війни ніяк не дає спокою керівництву РФ. Культ "Побєди" створили, справжню Перемогу узурпували, себе вигородили тільки виключно як "освободітєлєй", причини війни "залили" тоннами пропагандистського бетону і навіть дату кінця війни змінили... Все рівно мало! Треба ще "июньские тезисы" видати, мабуть, щоб діти в школі вчили", - зазначив дипломат.

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При цьому, як наголосив Боднар, Кремль "сором'язливо'" замовчує роль СРСР у початку Другої світової, окупацію територій суверенних держав, масові репресії і депортації, колабораціонізм росіян з гітлерівцями ("бо для росіян тільки українські націоналісти можуть бути зрадниками"), роль інших народів у перемозі над нацизмом, радянізацію Східної Європи.

"Повний історичний ревізіонізм! Можливо, він подобається тим лідерам, хто дуже хоче на парад приїхати?" - зауважив заступник міністра.