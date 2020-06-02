Маас пообіцяв підтримати спорудження у Берліні меморіалу українським жертвам Другої світової

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас пообіцяв підтримати ініціативу щодо спорудження у Берліні меморіалу українським жертвам війни та окупації під час Другої світової війни.

Про це йшлося під час переговорів глав МЗС України та Німеччини, повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

"У контексті відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни, Дмитро Кулеба підняв тему спорудження у Берліні меморіалу українським жертвам війни та окупації. Гайко Маас висловив свою підтримку такої ініціативи і запевнив у готовності підтримувати її з боку міністерства у діалозі з парламентом Німеччини, який ухвалюватиме рішення", - ідеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Бундестаг, сенат і міську раду Берліна побудувати в центрі міста меморіал українським жертвам націонал-соціалізму.

Як повідомляв Укрінформ, українська делегація на чолі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою прибула до Берліна на переговори з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом. На порядку денному цього політичного візиту деокупація ОРДЛО і Криму; підтримка Німеччиною реформ в Україні, зокрема медичної реформи; надання Україні статусу учасника Програми розширених можливостей НАТО; європейська інтеграція України під час головування Німеччини у Раді ЄС в другій половині 2020 року та інші, зокрема, й історичні питання.