Маас пообіцяв підтримати спорудження у Берліні меморіалу українським жертвам Другої світової
Про це йшлося під час переговорів глав МЗС України та Німеччини, повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.
"У контексті відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни, Дмитро Кулеба підняв тему спорудження у Берліні меморіалу українським жертвам війни та окупації. Гайко Маас висловив свою підтримку такої ініціативи і запевнив у готовності підтримувати її з боку міністерства у діалозі з парламентом Німеччини, який ухвалюватиме рішення", - ідеться в повідомленні.
Як повідомлялося, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Бундестаг, сенат і міську раду Берліна побудувати в центрі міста меморіал українським жертвам націонал-соціалізму.
Як повідомляв Укрінформ, українська делегація на чолі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою прибула до Берліна на переговори з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом. На порядку денному цього політичного візиту деокупація ОРДЛО і Криму; підтримка Німеччиною реформ в Україні, зокрема медичної реформи; надання Україні статусу учасника Програми розширених можливостей НАТО; європейська інтеграція України під час головування Німеччини у Раді ЄС в другій половині 2020 року та інші, зокрема, й історичні питання.