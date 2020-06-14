МЗС Канади привітало зближення України та НАТО
Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.
“Вітаю Україну із отриманням статусу партнера Програми розширених можливостей НАТО. Канада залишається непохитною у своїй підтримці суверенітету й територіальної цілісності України”, - заявив Шампань.
Félicitations à l’#Ukraine pour avoir été désigné Partenaire Nouvelles Opportunités de l’#OTAN.— François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) June 12, 2020
Le soutien du Canada envers la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine demeure inébranlable.
Hâte de continuer d’approfondir davantage la collaboration Canada-Ukraine. pic.twitter.com/oO7Zr6OvIt
Він додав, що “із нетерпінням очікує на подальше поглиблення співпраці між Україною та Канадою”.
Як повідомлялося, 12 червня Україна набула статусу члена Програми розширених можливостей НАТО.
Ця програма була започаткована на саміті Альянсу у вересні 2014 року з метою надання окремим країнам-партнерам механізмів для досягнення та підтримання максимальної взаємосумісності з НАТО.
Фото: @FP_Champagne