МЗС Канади привітало зближення України та НАТО

МЗС Канади привітало зближення України та НАТО

Укрінформ
Канада вітає зближення України й НАТО та продовжує непохитно підтримувати український суверенітет.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

“Вітаю Україну із отриманням статусу партнера Програми розширених можливостей НАТО. Канада залишається непохитною у своїй підтримці суверенітету й територіальної цілісності України”, - заявив Шампань.

Він додав, що “із нетерпінням очікує на подальше поглиблення співпраці між Україною та Канадою”.

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Як повідомлялося, 12 червня Україна набула статусу члена Програми розширених можливостей НАТО.

Ця програма була започаткована на саміті Альянсу у вересні 2014 року з метою надання окремим країнам-партнерам механізмів для досягнення та підтримання максимальної взаємосумісності з НАТО.

Фото: @FP_Champagne

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