Міністр оборони Канади вітає зближення України й НАТО

Канада позитивно оцінює зближення України й Північноатлантичного альянсу та обіцяє продовжувати розвивати співпрацю із ЗСУ.

Про це у Тwitter написав міністр оборони Канади Харджит Саджан.

“НАТО вітає Україну як партнера Програми розширених можливостей. Канада завжди була солідарна з нашими українськими друзями й партнерами. Збройні сили Канади продовжують працювати з ними над зміцненням їхньої безпеки перед лицем російської агресії”, - зазначив Саджан.

Aujourd’hui, l’#OTAN accueille l’Ukraine comme partenaire «nouvelles opportunités». Le Canada a toujours soutenu l’Ukraine, son ami & partenaire. Les @ForcesCanada continuent de travailler avec eux pour renforcer leur sécurité face à l’agression russe. pic.twitter.com/jxhdSALJOp — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) June 12, 2020

Як повідомлялося, 12 червня Україна набула статусу члена Програми розширених можливостей НАТО.

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Ця програма була започаткована на саміті Альянсу у вересні 2014 року з метою надання окремим країнам-партнерам механізмів для досягнення та підтримання максимальної взаємосумісності з НАТО.