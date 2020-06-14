Міністр оборони Канади вітає зближення України й НАТО

Міністр оборони Канади вітає зближення України й НАТО

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Укрінформ
Канада позитивно оцінює зближення України й Північноатлантичного альянсу та обіцяє продовжувати розвивати співпрацю із ЗСУ.

Про це у Тwitter написав міністр оборони Канади Харджит Саджан.

“НАТО вітає Україну як партнера Програми розширених можливостей. Канада завжди була солідарна з нашими українськими друзями й партнерами. Збройні сили Канади продовжують працювати з ними над зміцненням їхньої безпеки перед лицем російської агресії”, - зазначив Саджан.

Як повідомлялося, 12 червня Україна набула статусу члена Програми розширених можливостей НАТО.

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Ця програма була започаткована на саміті Альянсу у вересні 2014 року з метою надання окремим країнам-партнерам механізмів для досягнення та підтримання максимальної взаємосумісності з НАТО.

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