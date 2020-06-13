Малюська підбив підсумки роботи Мін’юсту за 100 днів

Малюська підбив підсумки роботи Мін’юсту за 100 днів

Укрінформ
Міністр юстиції Денис Малюська підбив підсумки роботи очолюваного ним міністерства за 100 днів.

Відповідний пост він оприлюднив 13 червня у Facebook.

"У нашій країні сформувалася гарна традиція – аналізувати те, що зроблено урядом за перші 100 днів роботи. Урядовці розповідають, експерти аналізують, опозиція критикує – досить стандартна історія. Традиція "100 днів" має об’єктивне підґрунтя – суспільство хоче швидких результатів (і має на це право), а політики прагнуть такі результати продемонструвати... Отож, чим запам’яталися сто днів уже нового уряду у сфері юстиції?" - зазначив він.

Зокрема, Малюська назвав проєкти, які міністерство повністю реалізувало протягом 100 днів. Серед них - запуск платних камер у слідчих ізоляторах. "Це лише маленька цеглинка у величезній в’язничній реформі, про яку я чимало розповідав. Але і вона дає свої результати. У якості плати ми вже отримали 115 500 грн додаткових коштів, за рахунок яких розпочинаємо ремонт безкоштовних камер", - зазначив міністр.

Крім того, розроблено сайт, присвячений юридичній війні з Російською Федерацією, – lawfare.gov.ua. "Це так само лише маленький елемент у величезному обсязі нашої роботи у юридичному протистоянні з агресором, але він виконує важливу комунікаційну мету", - додав очільник Мін’юсту.

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Було запущено і сервіс перевірки наявності боргів у виконавчих провадженнях і можливості їх сплати онлайн.

Також серед здобутків Мін’юсту Малюська назвав допомогу при розробці "банківського закону" (відомий як "антиколомойський"). "Це не тільки дозволило отримати кредитну програму від МВФ, а й захистити інтереси держави у судових спорах з колишніми власниками банків. Нагадаю, що Мін’юст представляє інтереси КМУ у сотнях судових процесів з колишніми власниками банків. Наприклад уже у понеділок – ключове засідання Верховного суду у справі про "депозити Суркісів" у ПриватБанку", - зазначив він.

Крім того, за словами Малюськи, було зроблено перший крок до саморегулювання нотаріусів – "віддали нотаріусам частину квоти Мін’юсту у Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату". Тепер нотаріуси мають там більшість і практично самостійно прийматимуть рішення про доступ та виключення зі своєї професії, зазначив міністр.

"Ключовим досягненням стало те, що ми, незважаючи на епідемію, втримали у робочому стані усю нашу систему: Антирейдерська колегія, державні виконавці, державні нотаріуси, РАЦС, безоплатна правова допомога, тюрми та СІЗО, територіальні підрозділи тощо", - наголосив він.

Малюська також згадав "справу про конфіскацію пітбуля". "Довелося довго пояснювати, що його не продавали за борги (як і усіх інших домашніх тварин) і що це було виконання рішення суду про конфіскацію у зв’язку з неналежним утриманням тварини. Разом з тим, ця історія допомогла нам усвідомити недоліки законодавства. Ми подали законопроєкт, що прямо забороняє продаж собак та кішок за борги, та розробили постанову КМУ, яка надає можливість передавати безоплатно конфіскованих тварин у спеціалізовані установи. Левів та ведмедів уже продавати не будемо. Передамо безоплатно", - зазначив він.

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"Ну і, врешті решт, ми розробили цілу низку законопроєктів, які, після підтримки їх парламентом, зроблять справжню революцію у великій кількості підконтрольних нам сфер: виконавче провадження, люстрація, нотаріат, суди присяжних, третейські суди, відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких злочинів та багато іншого", - підсумував міністр, наголосивши, що описане вище – лише невелика частина того, що робить команда.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня цього року на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. У той же день парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду. Малюська очолював Мін'юст і в уряді Гончарука - з 29 серпня 2019 року.

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