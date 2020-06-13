Малюська підбив підсумки роботи Мін’юсту за 100 днів

Міністр юстиції Денис Малюська підбив підсумки роботи очолюваного ним міністерства за 100 днів.

Відповідний пост він оприлюднив 13 червня у Facebook.

"У нашій країні сформувалася гарна традиція – аналізувати те, що зроблено урядом за перші 100 днів роботи. Урядовці розповідають, експерти аналізують, опозиція критикує – досить стандартна історія. Традиція "100 днів" має об’єктивне підґрунтя – суспільство хоче швидких результатів (і має на це право), а політики прагнуть такі результати продемонструвати... Отож, чим запам’яталися сто днів уже нового уряду у сфері юстиції?" - зазначив він.

Зокрема, Малюська назвав проєкти, які міністерство повністю реалізувало протягом 100 днів. Серед них - запуск платних камер у слідчих ізоляторах. "Це лише маленька цеглинка у величезній в’язничній реформі, про яку я чимало розповідав. Але і вона дає свої результати. У якості плати ми вже отримали 115 500 грн додаткових коштів, за рахунок яких розпочинаємо ремонт безкоштовних камер", - зазначив міністр.

Крім того, розроблено сайт, присвячений юридичній війні з Російською Федерацією, – lawfare.gov.ua. "Це так само лише маленький елемент у величезному обсязі нашої роботи у юридичному протистоянні з агресором, але він виконує важливу комунікаційну мету", - додав очільник Мін’юсту.

Було запущено і сервіс перевірки наявності боргів у виконавчих провадженнях і можливості їх сплати онлайн.

Також серед здобутків Мін’юсту Малюська назвав допомогу при розробці "банківського закону" (відомий як "антиколомойський"). "Це не тільки дозволило отримати кредитну програму від МВФ, а й захистити інтереси держави у судових спорах з колишніми власниками банків. Нагадаю, що Мін’юст представляє інтереси КМУ у сотнях судових процесів з колишніми власниками банків. Наприклад уже у понеділок – ключове засідання Верховного суду у справі про "депозити Суркісів" у ПриватБанку", - зазначив він.

Крім того, за словами Малюськи, було зроблено перший крок до саморегулювання нотаріусів – "віддали нотаріусам частину квоти Мін’юсту у Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату". Тепер нотаріуси мають там більшість і практично самостійно прийматимуть рішення про доступ та виключення зі своєї професії, зазначив міністр.

"Ключовим досягненням стало те, що ми, незважаючи на епідемію, втримали у робочому стані усю нашу систему: Антирейдерська колегія, державні виконавці, державні нотаріуси, РАЦС, безоплатна правова допомога, тюрми та СІЗО, територіальні підрозділи тощо", - наголосив він.

Малюська також згадав "справу про конфіскацію пітбуля". "Довелося довго пояснювати, що його не продавали за борги (як і усіх інших домашніх тварин) і що це було виконання рішення суду про конфіскацію у зв’язку з неналежним утриманням тварини. Разом з тим, ця історія допомогла нам усвідомити недоліки законодавства. Ми подали законопроєкт, що прямо забороняє продаж собак та кішок за борги, та розробили постанову КМУ, яка надає можливість передавати безоплатно конфіскованих тварин у спеціалізовані установи. Левів та ведмедів уже продавати не будемо. Передамо безоплатно", - зазначив він.

"Ну і, врешті решт, ми розробили цілу низку законопроєктів, які, після підтримки їх парламентом, зроблять справжню революцію у великій кількості підконтрольних нам сфер: виконавче провадження, люстрація, нотаріат, суди присяжних, третейські суди, відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких злочинів та багато іншого", - підсумував міністр, наголосивши, що описане вище – лише невелика частина того, що робить команда.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня цього року на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. У той же день парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду. Малюська очолював Мін'юст і в уряді Гончарука - з 29 серпня 2019 року.