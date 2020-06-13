Мін’юст до кінця червня запустить новий Єдиний держреєстр - Малюська

Наприкінці червня Міністерство юстиції планує запустити новий Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує пресслужба Мінюсту.

«На кінець червня ми плануємо запустити новий ЄДР з новими сервісами: швидкий, структурований та ще більш захищений», - зазначив Малюська.

Він зауважив, що зараз відбувається впровадження нового програмного забезпечення у роботу реєстрів.

Зокрема, наголосив міністр, станом на сьогодні всі реєстри у віданні Мін’юсту (а їх налічується близько 30) перебувають у державній власності, адмініструються державним підприємством «НАІС» і мають міцний ступінь захисту, що унеможливлює їх злам з боку хакерів.