У Міноборони назвали здобутки 100 днів уряду Шмигаля
Про це під час брифінгу в Укрінформі, присвяченому підсумкам діяльності уряду за 100 днів, заявив міністр оборони Андрій Таран.
«Протягом ста днів моєї роботи у складі уряду на посаді міністра оборони України першочергова увага була приділена головному завданню – забезпеченню високої обороноздатності країни. На жаль, вся наша робота відбувається не лише в умовах триваючої агресії Російської Федерації, а й під час протидії пандемії COVID-19. Проте нам удалося запобігти занесенню коронавірусної інфекції в підрозділи, які виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил», - заявив міністр.
Говорячи про здобутки, Таран відзначив створення структури системи управління ЗСУ, сумісної зі структурами систем управління держав-членів НАТО, а також розробку програми переходу на сучасні види озброєнь, яка базуватиметься на науковому підході оцінки загроз та кроків, які здійснюються на шляху переозброєння ЗСУ.
Міністр відзначив підтримку Міноборони іноземними партнерами, а також створення нових каналів комунікацій із суспільством, військовими та ветеранами.
За інформацією очільника оборонного відомства, зараз завершується опитування громадської думки про шляхи підвищення привабливості військової служби та напрямки удосконалення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей.
Як повідомляв Укрінформ, 4 березня Верховна Рада за поданням Президента Володимира Зеленського призначила новим міністром оборони Андрія Тарана.
Фото: mil.gov.ua