У Міноборони назвали здобутки 100 днів уряду Шмигаля

За сто днів роботи уряду Дениса Шмигаля керівництву Міноборони вдалося перейти на нову структуру системи управління ЗСУ, сумісну з аналогічними системами держав НАТО, а також розробити програми переходу на сучасні види озброєнь.

Про це під час брифінгу в Укрінформі, присвяченому підсумкам діяльності уряду за 100 днів, заявив міністр оборони Андрій Таран.

«Протягом ста днів моєї роботи у складі уряду на посаді міністра оборони України першочергова увага була приділена головному завданню – забезпеченню високої обороноздатності країни. На жаль, вся наша робота відбувається не лише в умовах триваючої агресії Російської Федерації, а й під час протидії пандемії COVID-19. Проте нам удалося запобігти занесенню коронавірусної інфекції в підрозділи, які виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил», - заявив міністр.

Говорячи про здобутки, Таран відзначив створення структури системи управління ЗСУ, сумісної зі структурами систем управління держав-членів НАТО, а також розробку програми переходу на сучасні види озброєнь, яка базуватиметься на науковому підході оцінки загроз та кроків, які здійснюються на шляху переозброєння ЗСУ.

Міністр відзначив підтримку Міноборони іноземними партнерами, а також створення нових каналів комунікацій із суспільством, військовими та ветеранами.

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За інформацією очільника оборонного відомства, зараз завершується опитування громадської думки про шляхи підвищення привабливості військової служби та напрямки удосконалення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня Верховна Рада за поданням Президента Володимира Зеленського призначила новим міністром оборони Андрія Тарана.

Фото: mil.gov.ua