Мільйон масок і сто тисяч респіраторів: у Міноборони розповіли про забезпечення засобами захисту

Медична служба ЗСУ на сьогодні забезпечена 3250 експрес-тестами на COVID-19, майже 100 тисячами респіраторами різних рівнів захисту та понад мільйоном медичних масок.

Про це під час брифінгу в Укрінформі повідомив головний санітарний лікар Міноборони Сергій Моргун.

“На даний момент медичну службу забезпечено: масками хірургічними медичними – 1 250 000 шт; респіраторами класу FFP3 – 60 000 шт; респіраторами класу FFP2 – 33 000 шт; експрес-тестами на COVID-19 – 3250 шт; захисних окулярів – 1400 шт. А також очікується поставка 27 апаратів штучної вентиляції легень”, - повідомив Моргун.

Він також зазначив, що для зниження ризику занесення COVID-19 серед військовослужбовців ЗСУ регулярно проводиться низка заходів. Зокрема, повідомляється оновлена інформація МОЗ та Кабінету міністрів про реальний стан захворювання в країні, про нормативні документи та розпорядження керівництва ЗСУ, які передбачають заходи запобігання занесення та поширення у військових частинах Збройних Сил України COVID-19, алгоритми дій при виявленні поодиноких та масових випадків захворювання, методичні вказівки щодо проведення обстеження військовослужбовців, лікування.

За інформацією Моргуна, наразі визначено можливості закладів охорони здоров’я в системі ЗСУ із надання медичної допомоги інфекційним хворим та місця для проведення обсервації (ізоляції) військовослужбовців при масовому надходженні хворих військовослужбовців на COVID-19, а також визначені спеціальні санітарні транспортні засоби, шляхи евакуації та особливості евакуаційних заходів хворих при виявленні хворих військовослужбовців на COVID-19.

Крім того, проводиться повний комплекс протиепідемічних заходів, в тому числі і дезінфекційних на КПП, в туалетах, душових, пунктах харчування тощо..

Головний санітарний лікар також повідомив, що триває робота щодо створення необхідного запасу медико-санітарного, господарчого майна, дезінфекційних засобів, необхідних лікарських засобів, засобів індивідуального захисту (костюми біозахисту, респіратори, інфрачервоні термометри, захисні окуляри та ін.), необхідного майна для проведення експрес-діагностики та лабораторних обстежень військовослужбовців.

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За словами Моргуна, 4 червня Командуванням Медичних сил ЗСУ вже проведено інструкторсько-методичне заняття з керівним складом військово-медичних клінічних центрів та військових госпіталів, де навчали планувати та приводити військові мобільні госпіталі у готовність до прийому поранених та хворих. Заняття проводилось в рамках тактико-спеціального навчання з військовим мобільним госпіталем на базі Національного військово-медичного клінічного центру та міжвидового центру підготовки підрозділів ракетних військ та артилерії у Дівичках, під керівництвом Командувача Медичних сил ЗСУ генерал-майора медичної служби Ігоря Хоменка.