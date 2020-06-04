Рада запровадила нові офіцерські звання у ЗСУ

Верховна Рада внесла зміни до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, встановивши нові назви військових звань вищого офіцерського складу - відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО.

За це рішення проголосував 291 народний обранець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відтепер, згідно зі змінами до законодавства, запроваджено звання вищого офіцерського складу «бригадний генерал», «командор-адмірал», замість звання «генерал-полковник» – звання «генерал», а також скасовано звання «генерал армії».

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Крім вищезазначених змін військових звань, також передбачається скасування військових звань «прапорщик», «старший прапорщик» (корабельні – «мічман», «старший мічман») і запроваджується ряд нових звань, зокрема, «рекрут», «штаб-сержант», «майстер-сержант», «старший майстер-сержант» та «головний майстер-сержант» (корабельні – штаб-старшина, «майстер-старшина» «старший майстер-старшина», «головний майстер-старшина»).

Реалізація Закону не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України, однак потребує внесення внести змін: до Статуту внутрішньої служби ЗСУ, Дисциплінарного статуту ЗСУ, Стройового статуту ЗСУ, Статуту гарнізонної та вартової служб ЗСУ та Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” стосовно встановлення нових назв військових звань вищого офіцерського складу відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО.