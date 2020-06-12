Штати та ЄС закликають Росію не заважати спостерігачам ОБСЄ на Донбасі

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз закликають Росію до скасування запроваджених через COVID-19 необґрунтованих обмежень на пересування спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Відповідні заяви місій США та ЄС були виголошені під час час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 11 червня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Починаючи з березня 2020 року, керовані Росією сили використовують пандемію COVID-19 для подальшого обмеження пересування спостерігачів, незважаючи на чіткі заяви керівництва СММ про те, що вони вжили суворих заходів для захисту моніторів та місцевого цивільного населення від коронавірусу. Сполучені Штати закликають Росію дати вказівку силам, які вона озброює, тренує, фінансує, керує та спільно з якими воює на сході України, припинити перешкоджання СММ. Спостерігачі повинні мати право виконувати мандат своєї місії", - наголосив у своїй заяві постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор.

Поруч з цим занепокоєння ситуацією з безпекою для СММ висловила і місія Європейського Союзу при ОБСЄ. Було вказано на те, що запроваджені під приводом COVID-19 обмеження на пересування спостерігачів СММ ОБСЄ серйозно загрожують ефективному функціонуванню місії та є неприйнятними. "Ми закликаємо Росію використати свій великий вплив на збройні формування, які вона підтримує, з метою зняття цих необґрунтованих обмежень та виконання Мінських домовленостей", - зазначається у заяві ЄС.

У Євросоюзі також закликали Росію "негайно припинити розпалювання конфлікту через надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням", а також висловили занепокоєння з приводу "присутності російської військової техніки та військовослужбовців у районах, які контролюють підтримувані Росією збройні формування".

Як повідомляв Укрінформ, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк також закликав Росію "негайно зняти всі обмеження щодо діяльності СММ, включаючи де-факто заборону на перетин контактної лінії для патрулів місії". При цьому він подякував голові Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшару Халіту Чевіку за підтвердження того, що з українського боку немає пов’язаних з COVID-19 обмежень для пересування патрулів.

Як відомо, регулярні заборони доступу місії на блокпостах російських збройних формувань під час спроб патрулів СММ ОБСЄ пройти або проїхати до окупованих районів розпочалися 21 березня в Донецькій області та 23 березня в Луганській області.

Фото: ОБСЄ