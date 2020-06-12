Штати в ОБСЄ: Якщо РФ везе "гуманітарку" на Донбас, то чому вночі та секретно?

Виявлення СММ ОБСЄ військових автоколон, які вночі секретно заходять з РФ на територію ОРДЛО поза офіційними пунктами пропуску, ставить під сумнів російські заяви про постачання "гуманітарної допомоги".

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 11 червня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"6 червня СММ надала детальний звіт щодо руху колони транспортних засобів через міжнародно визнаний російсько-український кордон під прикриттям темряви у районі поза офіційними пунктами пропуску. Колона, яка під час в'їзду в Україну не проходила жодної перевірки, складалася з транспортних засобів військового типу та супровідних легких машин. Було прослідковано її руху до складу під Луганськом. Вміст цих транспортних засобів залишається невідомим", - зазначив американський дипломат у своєму виступі.

З огляду на цей нічний рух автоколони з РФ на тимчасово окупований Донбас в обхід офіційних пунктів пропуску посол США поцікавився, а що везли ці військові вантажівки – чи справді "гуманітарну допомогу"?

"Якщо, як часто заявляє Росія, транспортні засоби перевозили гуманітарний вантаж, то чому він перевозився настільки секретно? Дії Росії підкреслюють, що вона не є нейтральним спостерігачем у цьому конфлікті, а навпаки – глибоко причетна", - заявив Джеймс Гілмор.

Як відомо, у звіті СММ ОБСЄ від 6 червня повідомлялося про виявлення пересування вантажівок військового типу через неконтрольовані ділянки кордону в окупованих районах Луганщини.

Так, у період між 20:40 4 червня та 00:24 5 червня БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував автоколону вантажівок військового типу, що заїжджали з Росії до України, та ще одну автоколону вантажівок, які виїжджали з України, ґрунтовою дорогою неподалік н. п. Черемшиного (непідконтрольний урядові, 59 км на південний схід від Луганська) біля кордону з РФ в місці, де немає контрольно-пропускних пунктів.

Пізніше 8 червня СММ ОБСЄ знову повідомила про виявлення вночі руху двох колон вантажівок у прикордонних з Росією окупованих районах Донбасу, де немає офіційних пунктів пропуску на кордоні.