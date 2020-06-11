Окупанти провокують гуманітарну катастрофу на Донбасі — Штаб ООС

На Донбасі бойовики відмовляються відновити пропуск людей через лінію зіткнення, намагаючись спровокувати гуманітарну катастрофу на окупованих територіях.

Про це йдеться у повідомленні командування операції Об'єднаних сил.

У командуванні ООС уточнили, що 10 червня потрапити на окуповану територію через пункти пропуску намагалися понад 100 громадян, серед яких значна кількість людей похилого віку та дітей, але їх не пропустили.

"Цивільні громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей взагалі стали заручниками російських військ та їх маріонеткових адміністрацій. Окупанти не випускають людей з непідконтрольних Уряду України територій Донбасу, чим навмисно намагаються спровокувати катастрофу гуманітарного характеру", — йдеться у повідомленні.

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За їхніми даними, з 11:00 до 14:00 на контрольні пункти в’їзду-виїзду «Мар’їнка» і «Станиця Луганська» прикордонники оформили та пропустили понад десять людей, які хотіли потрапити на тимчасово окуповану територію України.

"Однак, протримавши їх декілька годин перед своїми блокпостами, російські найманці без пояснення причин повернули цих громадян на контрольовану Урядом України територію", - поінформували у штабі ООС.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з наказом командувача операцією Об'єднаних сил 10 червня розпочали працювати два КППВ: на Луганщині "Станиця Луганська" та в Донецькій області - "Мар'їнка". Працюватимуть вони з 11.00 до 14.00.

Пропуск на КПВВ через лінію розмежування людей і транспортних засобів було тимчасово призупинено з 22 березня з метою протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції. Однак у виняткових випадках у разі наявності критично важливих життєвих обставин і відповідних документів на підтвердження дозвіл на перетин лінії розмежування надавався рішенням командування ООС.

Раніше окупанти заявляли, що КПВВ не відновлять роботу 10 червня.