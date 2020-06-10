Окупанти заблокували поновлення роботи КПВВ на Донбасі

На Донбасі окупанти заблокували відновлення пропуску через лінію розмежування.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу начальник відділу комунікацій зі ЗМІ адміністрації ДПСУ Олег Бойко.

"Загалом сьогодні у КПВВ прибули понад 100 людей, серед них значна кількість людей похилого віку та діти. За регламентований час роботи, з 11.00 до 14.00, прикордонники оформили та пропустили більше десяти громадян, які мали намір потрапити на тимчасово окуповану територію України. Однак, протримавши кілька годин перед блокпостами, бойовики без пояснення причин повернули цих громадян на контрольовану територію України", - сказав він.

Бойко додав, що чотири особи, які прослідували через КПВВ "Мар’їнка", ще й досі очікують перед блокпостом російських найманців, всі інші повернулися на підконтрольну уряду територію України. "Якщо вони повернуться, прикордонники їх пропустять", - зазначив він.

Представник ДПСУ зауважив, що завтра всі КПВВ з української сторони також відкриються, як і сьогодні. "А далі рішення прийматиметься по ситуації", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з наказом командувача операцією Об'єднаних сил 10 червня розпочали працювати два КППВ: на Луганщині "Станиця Луганська" та в Донецькій області - "Мар'їнка". Працюватимуть вони з 11.00 до 14.00.

Пропуск на КПВВ через лінію розмежування людей і транспортних засобів було тимчасово призупинено з 22 березня з метою протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції. Однак у виняткових випадках у разі наявності критично важливих життєвих обставин і відповідних документів на підтвердження дозвіл на перетин лінії розмежування надавався рішенням командування ООС.

Як повідомлялося раніше, в "ДНР" заявляли, що КПВВ не відновлять роботу 10 червня.